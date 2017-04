Rune Lindanger scoret for Stegaberg som tapte 2-4 for Hemmingstad. Foto: Morten Salvesen

– Fortjent tap mot et godt lag

7. april 2017 kl. 22:03 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Fortjent 2-4 tap mot et godt lag. Hemmingstad førte kampen fra start, men vi scoret på en god kontring etter 15. min. Petter lønning løper seg fri på venstre og la over til Rune Lindanger. Han rykket forbi back og la ballen lavt i motsatt hjørne. Hjemmelaget utlignet fem min senere. Kommer seg fri på venstre. Vi sleiver på innlegget og de vender rundt og setter i mål. Like etter får de straffe når Jan Reidar Tjøsvold blokkerer et skudd med armen. Så lysner det når Thomas Stølsvik header inn lekker corner fra Dag Frode Tønnesen. Men i siste sekund før pause header Hemmingstad inn 3-2 etter et presist frispark, forteller assistenttrener Morten Salvesen.

Røde kort

– Like etter pause får Hemmingstad rødt kort på en takling med strake bein. Vi er inne i kampen, men skaper for lite. 20 min før slutt gjør venstrekanten deres en glimrende enkeltmannsprestasjon. Vinner ballen i hjørnet, danser seg forbi forsvaret inn i 16 meteren og kliner ball i motsatt kryss. Etter dette klarer vi ikke trenge igjennom Hemmingstad. Jan Reidar får sitt andre gule fem min før slutt. Dermed et fortjent tap på nok en dag vi heller ikke får ut 100 prosent. Forhåpentligvis blir det det når Haugar venter etter påske, avslutter Salvesen.

Rasende Tønnesen

Etter kampen er det en rasende dag Frode Tønnesen som tar kontakt med Tysvær Bygdeblad.

– Trist over å tape. Vi klarer ikke å matche dem i duellspill og vi blir løpende mye mellom mot et meget bra Hemmingstad. Men det som gjør meg like trist og forbanna er oppførselen til Hemmingstad-gjengen. Språkbruken og oppførsel, spesielt mot dommer, er helt-helt uakseptabel, Dommeren er helt alene mot in gjeng med «ulver». Jeg synes meget synd på han under oppgjøret. Hadde nesten lyst å bare gå av banen når det stod på som verst. Ikke derfor jeg og laget mitt møter til kamp for å se slik oppførsel. Hemmingstad har ett meget bra lag med mange gode fotballspillere, dumt at de ødelegger inntrykket ved slik uakseptabel oppførsel, sier Tønnesen.

Kampen ble dømt av Aleksander Skjold Vermundsen (Kopervik IL).