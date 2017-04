Til topps i Sogn

8. april 2017 kl. 18:18 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Jeg sprang et motbakkeløp «iMjømna» i Sogn og Fjordane idag. Løypa er 2.6km lang med 185 høydemeter. Det er et veldig bratt løp. Stigningen på det bratteste er 43%. jeg sprang dette løpet i fjor også å vant på 12.51. I år så var det ganske bløt løype så det tok en del ekstra krefter. Jeg vant på 12.53 .i dag. Fornøyd med løpet, og at formen er på god vei, sier Finshus, som allerede har plukket med seg flere seirer denne sesongen.