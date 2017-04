Slik forebygger du innbrudd i påsken

Mange reiser bort i påsken, noe som gjør at en del boliger kan være utsatt for innbruddsforsøk. Her får du politiets tips til hvordan forebygge innbrudd.

10. april 2017 kl. 12:20

Ved utgangen av mars var det registrert 162 saker i vårt distrikt der det var begått tyveri eller grovt tyveri fra villa eller bolig, skriver Haugaland og Sunnhordland politidistrikt i en pressemelding. I samme periode i fjor var tallet på tilsvarende saker 177. Likevel, erfaring fra i fjor viser at tallet på saker økte i forbindelse med påskehøytiden. En bør derfor gjøre forebyggende tiltak dersom en har planer om å reise bort i påsken, råder politiet i pressemeldingen.

Publikum bes være både oppmerksomme på mistenkelig aktivitet i sitt nabolag og oppmerksomme på hvilke forebyggende tiltak de kan gjøre for å sikre egen bygning. Sjekk at dører, vinduer og garasje er lukket og låst. Allier deg gjerne med en nabo som kan holde oppsyn.

– Det er lurt å ta noen forhåndsregler. Lås dørene, og ikke la verdisaker ligge helt åpenlyst. Ser man mistenkelige biler i nabolaget kan man notere ned bilnummeret. Det kan også være lurt å skrive ned serienummeret på TV og stereoanlegg, så vil det være enklere å finne igjen hvis man mot formodning skulle bli utsatt for innbrudd, sier Torbjørn Nervik, fungerende politistasjonssjef i Haugesund.