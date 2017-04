Uavgjort i seriepremieren

Det så stygt ut da Falkeid lå under 0-2 for Djerv 1919. Men i 2. omgang kunne de hentet hjem alle poengene. Det endte 2-2 i Haugesund.

18. april 2017 kl. 21:57 av av Alf-Einar Kvalavåg

Kampfakta Terningkast 4 Djerv 1919 2 (1)

Falkeid 2 (0)

Seriekamp 3. div. kvinner

Gymnasbanene

1-0 Ingrid Stray (29)

2-0 Marita Marita Stokkenes Hettervik (47)

2-1 Emma Askeland (61)

2-2 Tomine Teistedal Vikre (70) Falkeids lag:

Lena Dybdal, Inger Marie Lien (Ida Sofie Bakken fra 70min), Tonje Nordtveit (Tonje Medhaug fra 45min), Åse B Olsen, Amalie Ilstad, Stine Askeland, Solveig Egge,

Emma Askeland, Tomine T Vikre, Hannah Telle (Lene Telle fra 45min), Malene Sørenes, (Ida Aspen fra 70min).

På stillingen 1-2 hadde nemlig Tomine Teistedal Vikre et skudd i stolpen. Det var i en god Falkeid-periode. Men Falkeid-kaptein fikk sin revansje for kort tid etter satte hun til sluttresultatet til 2-2.

Emma Askeland scoret Falkeid sitt første mål i 3. divisjon. Tysvær-jenta Marita Marita Stokkenes Hettervik scoret et av Djerv 1919 sine mål.

Her er trener Olav Askeland sin rapport etter kampen:

Første seriekamp er ofte mye kriging å dueller og det var akkurat det som skjedde i kampen mot Djerv 1919 også.

Djerv var best til dette og fikk ett overtak og scoret fortjent 1-0 etter 29min.

I pausen ble vi enige om å flytte spillet/presset vårt litt høyere i banen.

Det var imidlertid Djerv som gikk opp i 2-0 etter 47min.

Etter 60 min så jobbet Falkeid seg inn i kampen og vi fikk flere og flere sjanser.

Malene Sørenes kom ned langs høyre side og slo flott inn til Emma Askeland som scoret Falkeids første mål for damelaget i 3.divisjon.

Mål preger jo kamper og nå trøkket jentene til og jobbet seg inn i kampen.

Etter 63 min skyter Tomine Vikre i stolpen og ut og vi nærmer oss utligning.

70 min var godt da Tomine igjen ladet kanonen og fra 15 meter så satt utligningen 2-2.

I slutten kunne det godt begge veier, men Lene Telle var meget nærme å score vinnermålet da hun kom alene med keeper etter 80min.

Skuddet gikk utenfor og kampen ebbet ut med 2-2.

Det er vi godt fornøyd med etter å ha ligget under 2-0 og vi er i gang og ser hva som kreves av hver enkelt skal vi få poeng i denne divisjonen.

God lagmoral var det at vi klarer å komme tilbake. Flott jenter!!!!

Neste kamp er hjemme mot Vidar tirsdag 25.april på Tysværvåg gras kl 1900.