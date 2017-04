Vil møtes på mandag

20. april 2017 kl. 12:22 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Flere har tatt initiativ til å starte en samtalegruppe for overgrepsutsatte gutter og menn etter den mye omtalte overgrepssaken, som sjokkerte hele kommunen. Etter å ha møtt folk i Tysvær, og etter oppslaget i lokalavisen, har vi nå lagt til rette for en samtalegruppe som møtes for første gang, mandag 24. april. Dette er ment som et lavterskeltilbud, hvor de som ønsker det kan sette seg ned i fellesskap og prate om alt mulig, og folk får anledning til å dele akkurat det de ønsker, eller bare lytte. Mange sliter med senskader etter det som skjedde og vår mening er at å prate om hvordan livet er og har vært i etterkant, kan være med på å finne forståelse og aksept, samt fjerne skam og skyldfølelse. Det vil også bli mulighet for ene samtaler for de som ønsker det, sier Jarle Holseter, daglig leder i Utsattmann som er en av initiativtagerne, og som vil lede samtale møtet.

Holseter vet dette kan være vanskelig i starten og stiller gjerne på telefon for å forklare hva tilbudet er for noe.

– Er du utsatt og har lyst til å komme, eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med meg, sier Jarle Holseter.

