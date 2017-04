Poeng til Stegaberg – tap for Skjold

21. april 2017 kl. 21:32 av av Alf-Einar Kvalavåg

Kampfakta Terningkast 4 Stegaberg 2 (2)

Haugar 2 (2)

4. div. avd 2

Frakkagjerd kunstgras

1-0 Petter Lønning (2)

1-1 Adrian Strand (10)

1-2 Steffen Iversen (str. 22)

2-2 Petter Lønning (48)

Dommer: André Birkeland, Djerv 1919

Tilskuere: 30

Poeng: Øyvind Stakland 3

Petter Lønning 2

Stein Erik Kvamen Langelandsvik 1

Petter Lønning scoret to minutter ut i førsteomgang og tre minutter ut i den andre. To minutter på overtid kunne han ha scoret sitt tredje for dagen, men en fantastisk beinparade av Haugar-keeper Andre Hermansen Fiskum sørget for at det ble 2-2.

– Vi er langt mer fornøyd med uavgjort mot Haugar enn det vi var mot Nord. I lange perioder var det helt jevnt og begge lag kunne scoret flere mål, uten at det var så fryktelig mange store sjanser i kampen. Vi hadde en plan, de hadde lagt om sitt oppsett og det ble en annen kamp enn vi trodde. Selvsagt en fordel at vi scoret tidlig i begge omganger, for dette ble en slitekamp med mye knallhard jobbing, sier Stegaberg-trener Dag Frode Tønnesen.

– Enig i mye av det der. det ble en kamp hvor vi skulle spille opp på spissene våre via Steffen (Iversen). men det ble for mye slurv. Vi og han lyktes en gang og da ble det mål. Ellers er jeg skuffet både over 2-2 og at vi ikke skapte mer, sier en av Haugars beste, tysværbuen John Fredrik P. Jacobsen.

To tysværbuer på topp

Haugar var et godt lag og burde nok ha avgjort kampen på et tidlig tidspunkt. Men de ble jobbet i senk av Stegaberg. Spesielt da Sigbjørn Tysvær gjorde comeback og ble makker med banens beste Øyvind Stakland på midtbanen. Da klarte hjemmelaget å bremse både Iversen, som var god, og resten av Haugar. Mot slutten kom Adrian Stokkenes Tjomsland inn for Haugar og da var det to tysværbuer på topp for haugesunderne.

– Vi bruker å starte sammen, men i dag hadde vi en litt annen plan. Det ble dessverre ikke så mange mulighetene for oss. Nei, jeg kjenner at jeg er skuffet over dette, sier Jacobsen som har spilt mange kamper for Stegaberg på kunstgraset.

Greit nok

Haugar er kanskje mest skuffet, men sett under ett er nok uavgjort heilt greitt. Haugar var best i lange perioder, men imponerte ingen da Stegaberg klarte å kjempe seg inn i kampen. I et forferdelig vær skal samtlige aktører få pluss for innsatsen.

Rotekamp

Skjold begynte bra mot Vardeneset da Sander Hettervik sendte laget i ledelsen. Men hjemmelaget snudde til 3-1 før Hilberg Nemeth reduserte like før slutt.

Andre resultat: Varhaug – Riska 1-2 og Avaldsnes – Djerv 1919 1-1 Austrått – Frøyland 3-5.

mer om kampene og spillerbørs Skjold i avisa på torsdag.