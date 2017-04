Sesongstart i Vikedal

21. april 2017 kl. 09:42 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Det er alltid litt spesielt med det første skikkelige løpet. Jeg var inne og testet bilen forrige helg og det virker bra. Nå håper jeg på en god start, sier Frøyland.

Han har lagt ned mye både penger og tid i Volvoen.

– Hvordan ser sesongen ut?

– Nå er det sesongstart i Vikedal. Så blir det to NM-runder, en av dem også på hjemmebane i Vikedal. I tillegg satser jeg mer på Vestlandet i år med Vestlandsmesterskapet som et av målene.

– Hva er viktig nå i starten?

– Det er å sanke poeng og levere gode løp. Det er også viktig å unngå for alvorlige skader på bilen. Et motorhavari betyr at jeg er ute i flere år. Det blir for dyrt med slike skader. Men jeg skal gi alt. Det kommer opp en del ungdommer nå, som jeg må holde bak meg. Får ta de på rutinen, smiler Frøyland.

Tøff klasse

Karoline Breivik, NMK Bergen, som vant klassen over 2400 ccm i fjor, stiller for å forsvare tittelen sin. Hun får to konkurrenter frå NMK Vikedal, Lars Reidar Frøyland og Michael Jensen.

– Hun blir ikke lett å slå. Kjører rundt i bestefaren sin bil, så der snakker vi om motorfamilie.

– Hvordan er det med «motorfamilien» i Tysvær?

– Nei, der er det dårlig gitt. det er vel et par som holder på, men det er nede for tiden. Jeg får prøve å forsvare Tysvær sine farger i Vikedal.

– Og de er?

– Rødt og blått, selvsagt, avslutter Lars Reidar Frøyland.