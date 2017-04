Stega hjemme – Skjold borte

21. april 2017 kl. 10:00 av av Alf-Einar Kvalavåg

Stegaberg – Haugar kl. 19.00

5. div. avd. 4

Frakkagjerd kunstgress

Stegaberg:

Dag Frode Tønnesen

Torbjørn Steinsland

Petter Lønning

Espen Tørresdal

Stein Erik Kvamen

Rune Lindanger

Kenneth Kristiansen

Ørjan Hagland

Thomas Stølsvik

Håkon Mannsåker

Alfred Bringedal

Øyvind Stakland

Christoffer Kydland

Morten Mæland

Glenn Fjellet

Erik Frøyland

Kjetil Bjørkheim

– Vi vet at vi møter et av de bedre lagene i avdelingen, men vi er på jakt etter poeng. Vi var skuffet etter 1-1 mot Nord, men ser at det er mulig å lage en ny kampplan mot Haugar. Den skal vi prøve å gjennomføre, selv om det krever mye av hver enkelt. Haugar er et lag vi hadde to spenennde kamper mot i fjor, og vi håper å gjenskape noe av magien fra hjemmekampen i fjor, sier trener Dag Frode Tønnesen.

– Hvordan ser det ut på spillerfronten?

– Jan Reidar Tjøsvoll fikk rødt kort mot Karmsund og fikk en kamp, denne, karantene. Espen Førland må prioritere litt annerledes for tiden, men ellers er det som sist. Det jeg kan love er at de som starter er innstilt på å gi alt. Så med oppmunrende værmeldinger håper jeg at mange tar seg tid til et skikkelig lokaloppgjør i kveld, sier Tønnesen.

Vardeneset – Skjold kl. 18.30

4. div. avd.2

Vardeneset kunstgress-Modenabanen

Skjold:

12 Håkon Bådsvik

2 Jonas Staurland

4 Vebjørn S. Rullestad

5 Halvor Hansen

7 Aleksander Gundersen

8 Sander Hettervik

9 Christian Askeland

11 Tollak Emil Grinde Gismarvik

14 Mats Steinsland

15 Håvard Hovland

16 Hilberg Andreas Ramstad Nemeth

17 Daniel Aarås

18 Oddbjørn Skogøy Halvorsen

19 Sondre Bådsvik

24 Tor Andre Eskevik

26 Elias Jøssang Kerchaoui

87 Roald Berge

88 Vegard Tryti Steinsland

– Vi har med de fleste som har spilt de første kampene. Mats Steinsland, Elias Jøssang Kerchaoui og Aleksander Gundersen er nye i troppen. Vi møter et godt lag på bortebane, slik vi gjorde i seriestarten. Vi håper å gjenta den bedriften gjennom godt spill og god innsats, sier trener Håkon André Waage.

