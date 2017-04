2. plass i KM

23. april 2017 kl. 16:06 av av Alf-Einar Kvalavåg

Gjesdal IL arrangerte lørdag 22. april Rogaland Kretsmesterskap i terrengløp.

Tysværjenta Hedda Opsøen fra Stegaberg IL deltok i klassen jenter 12.

Løypa er på 1090 meter og går gjennom et kupèrt terreng med en blanding av gruslagte stier, skogsunderlag, og gressletter.

Hedda lå i tet frem til det gjensto 300 meter da hun stivnet i bena og ble tatt igjen av Nora Levang fra Gjestal IL. Det ble hjemmeseier for Gjesdal IL denne gang, men Hedda har markert seg i toppen i flere friidrettskonkurranser og løpsarrangement i det siste, så en sølvmedalje i et kretsmesterskap er en veldig god prestasjon.

Hans Tore Stensen