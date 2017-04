Det ble tap for Falkeid-damene til tross for en god kamp. Foto: privat

Kjempet godt, men tapte

25. april 2017 kl. 22:28 av av Alf-Einar Kvalavåg

Det begynte bra med at Malene Sørenes serverte Stine Askeland ballen på 5-6 meter og 1-0 til FIL etter 25min.

Ett minutt etterpå utlignet Vidar etter litt klabb og babb. 35 min var spilt da en suser fra Vidars spiss gikk inn og pauseresultatet var 1-2.

– 2.omg kjører stort sett Falkeid. To ganger er vi alene med keeper, men ballen ville ikke inn, dermed ble det tap. En blytung bane gjorde at begge lag måtte i kjelleren og hente krefter. Alt i alt en mye bedre kamp av Falkeid enn mot Djerv 1919. Det må ta med oss videre, sier trener Olav Askeland.

Mandag 1. mai kommer serieleder Egersund på besøk kl 1500.