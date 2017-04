Radio 102 står på for stadig flere…

Til tross for at NRK og de kommersielle nasjonale radiokanalene stadig lanserer nye musikkanaler på DAB så makter de ikke å ta lytterandeler fra Radio 102, snarere tvert i mot.

25. april 2017 kl. 12:47 av av Alf-Einar Kvalavåg

På Kantar TNS (tidligere Norsk Gallup) siste lyttermåling som ble offentliggjort på fredag får Radio 102 en daglig lytteroppslutning på 24 %, noe som er en oppgang på et par prosent siden forrige kvartalsmåling.

I løpet av en uke er det 40 % av befolkningen i vårt dekningsområde som hører på Radio 102 og i løpet av en måned hører halvparten av alle i Haugesund og Karmøy på Radio 102 (50%),

I juni slukker NRK sine FM-sendinger i Rogaland. De riksdekkende kommersielle radiokanalene (P4 og Radio Norges kanaler) slukker sine sendinger i september. Tall fra Kantar TNS viser at P4 og Radio Norge har mistet halvparten av lytterne etter at de slukket sine sendinger på FM i Nordland i januar. Nordland var det første fylket der de riksdekkende kanalene nå kun sender på DAB. I Nordland slukket både NRK og de kommersielle kanalene samtidig. Lokalradio i Bodø her på sin side doblet sine lyttertall etter den nasjonale FM-slukkingen.

For Radio 102 er det gledelig at vi har en økning i lytteroppslutningen og god fart i riktig retning før de nasjonale kanalene forsvinner fra FM-båndet i Rogaland.

– Jeg tror kanskje ikke vi kommer til å doble lytteroppslutningen her lokalt, men at FM-slukkingen kan gi oss et ytterliggere løft er jeg helt sikker på, sier redaktør i Radio 102, Thor Magnar Thorsen.

Radio 102 sender i dag både på DAB, FM og internett og skal fortsette å sende på FM, akkurat som i dag, i minst 5 år til.

– Samtidig utbygges det lokale DAB-nettet med stadig flere sendere og vi satser på at i løpet av året vil vi ha minst like god dekning på DAB som vi har på FM, sier Thorsen.

I disse dager settes det også opp en DAB-sender på Stord og det betyr at Radio 102 i nær fremtid også blir å høre på Stord, Bømlo og i Sunnhordland.

– Dette er et område vi ikke har hatt god dekning på FM så det skal bli spennende å se om vi også kan få et visst forfeste i denne regionen, sier Thorsen videre.

(Innsendt pressemelding, Radio 102)