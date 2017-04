Vemund Eskevik skal spille for Skjold i sommer. Arkivfoto: Alf-Einar Kvalavåg

Blir sommervikar i Skjold

Vemund Eskevik spilte fra start av då klubben hans Åssiden i går tapte 3-1 for Strømsgodset i cupen. 4. juni kommer han hjem og skal ha «sommerjobb» i Skjold.

27. april 2017 kl. 08:50 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Jeg kan bekrefte at jeg har fått lov til å spille for Skjold i sommer. Tror jeg rekke hjem til 4. juni, sier Eskevik, som spilte de 73 første minuttene av onsdagens cupkamp.

Skjold møter Djerv 1919 den 2. juni, men det kan da bli i kjappeste laget for den gode spissen fra Nedstrand. De mest aktuelle kampene er da:

10.6 Skjold – Frøyland

17.6 Kopervik – Skjold

23.6 Skjold – Nærbø

1.7 Riska – Skjold

Kjøp avisa her