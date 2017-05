Kjetil og Eikanger-Bjørsvik er Europamester

1. mai 2017 kl. 21:26 av av Alf-Einar Kvalavåg

Med en fantastisk framføring av «Where angels fly» som del to av EM-konkurransen var det ikke tvil hos dommerne.

– Vi kjempet hardt mot et korps fra Wales som ledet på oss etter dag en. Men vi gikk forbi med vårt selvvalgte stykke, sier Djønne.

Korpset er tidligere NM-vinnere denne sesongen, og vant også EM for 28 år siden.

– Etter denne seieren er vi rangert som nummer fire i verden. Det er stort. Likevel er jeg av den typen som er mest opptatt av musikk og kvaliteten på den. Men jeg skal innrømme at da vi ble ropt opp som vinnere, tok det litt av, sier Djønne.

Korpset ble dirigert av Ingar Bergby.

Du kan lese et lengre intervju med Kjetil Djønne i avisa på torsdag.