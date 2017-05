Vinner alt

Thomas Finshus stilte i to løp denne helgen. det ble to seiere. I morgen er det på an igjen.

1. mai 2017 kl. 21:53 av av Alf-Einar Kvalavåg

– På lørdag sprang jeg det nye løpet over Fikse. Start ved Ølen stadion og mål ved Etne stadion. Det var 12 km kupert løype. Det ble en 1. plass med tiden 45.15. Flott løype og arrangement, sier Thomas Finshus.

Stegaberg-løperen viste storform i helgen, for i dag på 1. mai var han på plass i Vedavågen og løp «Sabbaløpet» på 8,3 kilometer.

– Vi ble liggende fem løpere ilag den første kilometeren før jeg bestemte meg for å rykke i fra i den første bakken. Fikk en fin luke som jeg klarte å øke hele veien inn. Sprang dermed inn til en ny 1. plass. på tiden 28.41. Alltid kjekt å delta på Vea for her er det god stemning rundt hele løypen. I morgen blir det inn til Sauda å springe Runde Haugen opp. Her har jeg løyperekorden og 5 seiere på rad. Skal gi alt for å ta med hjem en ny seier, og den andre vandrepokalen til odel og eie, sier Finshus.