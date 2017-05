Sandsgaard i Monte Carlo-eventyr

5. mai 2017 kl. 18:31

44 år gamle Børge Sandsgaard fra Nedstrand nådde finalebordet under norgesmesterskapet på Gardermoen i fjor. Her endte han på en flott 7. plass til ca. 210.000 kroner, hans soleklart største live premie i karrieren – inntil nå.

For i løpet av sist helg toppet Sandsgaard prestasjonen fra Gardermoen med lengder da han spilte seg inn i topp-3 under PokerStars National Championship Monte Carlo. Med den prestasjonen sikret også 44-åringen seg en premie på €83.350 euro, mer enn 750.000 kroner. Og så gjør det sikkert ikke noe at karrierens inntil videre beste resultat kom på Europas nok mest prestisjefylte pokerscene, ærverdige Monte Carlo Casino.

Denne saken er hentet fra: pokerlistings.com

http://no.pokerlistings.com/borge-sandsgaard-i-monte-carlo-eventyr-89747