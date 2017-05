– Hva i all verden er dette?

10. mai 2017 kl. 10:53 av av Alf-Einar Kvalavåg

Under søndagens fisketur dukket plutselig det opp en stor hvit skygge under båten. Ombord var de amerikanske gjestene Louise Wiserman og Shirley Lindberg.

– Vi fikk festet sluken i den og dro den opp mot båten. Størrelsen gjør at vi er usikker på om det er en kjempemanet. Vi har fisket mye, men aldri sett noe lignende sier de to, som nå håper at noen kan hjelpe til med å avsløre «beister» som var godt over en meter, gulaktig og av litt ubestemt form, sier de to.

Har du møtt noe lignende eller vet hva det er, send oss gjerne en melding på Facebook eller på mail til post@tysver-bygdeblad.no

Kjøp avisa her