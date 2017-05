Berge Ohm scoret to mål da Skjold vant 3-2 over Austrått. Arkivfoto: Alf-Einar Kvalavåg

Skjold vant etter to mål av Ohm

19. mai 2017 kl. 21:36 av av Alf-Einar Kvalavåg

Skjold hadde mange sjanser og spilte etter de rapporter vi har fått en OK kamp. Christian Askeland var uheldig og sendte hjemmelaget i ledelsen etter et selvmål. Berge Ohm snudde kampen med to scoringer før Vegard Steinsland stusset inn 1-3. Like før slutt reduserte Austrått, men Skjold vant en fortjent seier.

Mer om kampen og spillerbørs i avisen på torsdag.