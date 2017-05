Nytt miljøanker skal skape liv i havna

Det første ankeret er ferdig produsert og er en del av totalt seks miljøanker som skal leveres til Sjøhuset Haugesund for testing i sommer. Initiativtaker og daglig leder i Wee Marine, Åge Wee, står her sammen med Vidar Ydstebø i Ymas AS, som har laget miljøankeret. Foto: WeeGruppen