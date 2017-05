Fotball mandag

23. mai 2017 kl. 10:31 av av Alf-Einar Kvalavåg

Nedstrand – Sveio 3-1 (1-1)

6. div. avd. 4

Nedstrand stadion

0-1

1-1 Sven Inge Dalva Lie

2-1 Kristján Þverdal

3-1 Morten Pedersen

Nedstrand har kontroll over det meste på hjemmebane, selv om gjestene ypper seg og tar ledelsen på en frekk lobb. Det er ikke lett å få med seg poeng frå Nedstrand, noe Sveio fekk erfare.

Rapportene melder om en innholdsrik og god kamp.

6. Div

Falkeid-Haugar 2, 0-1 (0-1)

45 min Haugar 0-1

Falkeid åpner best og er det førende laget den første halve timen. Har flere halvsjanser som lett kunne gitt uttelling.

Haugar jobber seg inn i kampen, og på overtid i første kriger de inn 0-1.

I andre omgangen figter begge lag godt, og det preger resten av kampen. Det blir lite finspill, og mest dueller. Haugar får kampen inn i sitt spor vinner flest dueller og det er ikke ufortjent at de vinner mot et Falkeid lag vi har sett bedre.

Falkeid spiller Fredrik Svendsen får sitt andre gule på tampen, og dermed rødt.

(Av Asbjørn Bakken)

Viking – Falkeid

3. div., kvinner

Kampstart kl 1800.

– Vi gleder oss til å møte Egil Østenstad og hans jenter, sier trener Olav Askeland.

Og fortsetter: – Det har vært akkurat så tøff seriestart som ventet. Når vi i tillegg har hatt flere spillere ute med skader så har det vært godt med en stor tropp. Vi har imidlertid slått Egersund som leder og sist tapte vi meget surt 4-3 mot Haugar 2 etter å ha ledet 3-2, 5 min før slutt. Haugar 2 ligger også blant de 3 øverste. Det gir håp om at ting jevner seg ut og marginene blir med oss fremover, sier Falkeid-treneren.