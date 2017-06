Helt ny ungdomsskole på Frakkagjerd?

Mens en venter på resultatet etter høringen om ny ungdomsskole i Aksdal, og en eventuell ombygging av dagens Frakkagjerd US, har det dukket opp et nytt tilbud. – Jeg kan bekrefte at en privat grunneier har tilbudt kommunen å få kjøpe areal som ligger sør for dagens skole, sier teknisk sjef, Bjørn Bruaset.