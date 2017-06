Tap for Nedstrand

Moster ble akkurat litt for sterke for Nedstrand i kveldens seriekamp. Det endte med 3-2-seier til vertene fra Bømlo.

6. juni 2017 kl. 22:23

Thomas Mæland og Jonas Helle scoret for Nedstrand, begge målene kom i 2. omgang. Moster ledet 1-0 til pause, og økte til 2-0 for Mæland scoret. Hjemmelaget økte så til 3-1 før Helle scoret kampens siste mål.

I følge liveoppdatering på supportersiden til Nedstrand, så hadde laget et lite press mot slutten, uten å få det helt til.

Neste uke er det klart for lokaloppgjør mellom Nedstrand og Falkeid. Det blir garantert moro…