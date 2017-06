Høyere nivå enn i fjor

7. juni 2017 kl. 13:11 av Lavrans Eikje

Den første dagen av World Cup 3 i Beograd, Serbia startet bra for Lars Magne hvor han og Hakeem Teland (Fana KK) kvalifiserte seg til semifinalen på K2 1000m. I semifinalen fikk guttene det tøffere og havnet på den sure 4. plassen, og gikk dermed akkurat glipp av en plass i A-finalen, guttene måtte dermed nøye seg med B-finale.

Der padlet de inn til 6. plass i et løp hvor guttene tapte for mye til teten i den midtre delen av løpet til at de kunne være med å kjempe om seieren.

8. plass

I søndagens A-finale på K1 500m startet Lars Magne offensivt første 300m for å henge på teten, og da det var 200m igjen var Lars Magne med å kjempe om en plassering blant de aller beste. Den harde starten førte imidlertid til at Lars Magne ikke hadde så mye å gi i spurten, og han kom i mål på 8. plass. Det er en plass bedre enn på samme distanse forrige helg, men dette løpet var mye bedre enn det Lars Magne fikk til i finalen forrige helg. Han viser med dagens padling at det ikke er langt opp til pallen.

Med det er årets World Cup sesong over, tre av fire mulige A-finaler viser at Lars Magne er på et høyere nivå enn på samme tid i fjor. Neste stevne for Lars Magne blir NC2 på Årungen sammen med de andre tysværpadlerne om snaut 2 uker .

Lars Magne er i sommer aktuell for hele fire mesterskap, U23 EM, U23 VM, senior EM og senior VM. Uttaket til de både U23 EM og senior EM blir klart etter nevnte NC på Årungen om to uker.