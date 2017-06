Naturopplevelse på nært hold

7. juni 2017 kl. 11:14 av av Alf-Einar Kvalavåg

Flere har kontaktet oss med glede over at det gikk godt denne gangen også. Etter at en bygde nytt kryss på østsiden av Førretunnelen har mange spent fulgt med på et svanepar som har funnet seg reirplass i den lille dammen som er der. I år ble det fem unger som nå svømmer rundt til mange sin glede.

Vi har fått dette flotte bildet tilsendt av Kristin Bråthen Gåserud.