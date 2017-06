– Trist det må være slik

7. juni 2017 kl. 13:45 av av Alf-Einar Kvalavåg

I år er det sjette gangen jeg setter meg på mopeden og reiser rundt om på Haugalandet. Sauda, Etne, Vindafjord, Haugesund, Bokn og Tysvær er mine kommuner. Stort sett blir jeg tatt godt i mot, men jeg merker nå at det er «noen» som ødelegger for oss som ikke har andre hensikter enn å tjene penger på boksalg, sier Rajabu.

Og han har blitt forklart hvem disse «noen» er.

– Det er så mange som ringer på dører og tigger, eller sjekker om det er folk hjemme. De har tenkt å gjøre kriminelle handlinger. At det er folk som lusker rundt på eiendommer og skaper en utrygg situasjon er veldig ødeleggende for meg. Jeg er her for å gjøre en jobb, få inntekter slik at jeg kan fullføre min master for å bli lærer, forklarer han.

Skepsis

Rajabu skjønner at det er de som er skeptisk til at en afrikansk mann står på trappa og ringer på. Men de han er blitt kjent med gir et svært positivt bilde av nordmenn.

– Jeg har vært så heldig og blitt avbildet i en del lokalaviser. Det betyr at en del kjenner meg igjen når jeg ringer på. Jeg vil ikke kalle det rasisme, men naturlig skepsis. Når en vet hva en del kriminelle har gjort, skjønner jeg det. Nå håper jeg at folk begynner å kjenne meg igjen. Målet er å tjene nok til et nytt studieår på universitet i Kenya, hvor jeg skal ta min master, sier den blide bokselger.

– Hva er ditt inntrykk av Norge og nordmenn etter alle disse årene?

– Det er iskaldt her. Nå er vi i juni og jeg har varmedress på meg. Men folk her er hjelpsomme, varme og virkelig et folkeslag å bli glad i. Jeg forteller mye om Norge når jeg er hjemme. Mange kunne nok tenkt seg en tur hit, spesielt for å fiske.

– Og drømmen er?

– Det er å fullføre master utdanningen. få meg jobb som lærer eller frivillig i det offentlige. Jeg er på god vei, mye takket være «jobben» i Norge, avslutter Hamisi Rajabu Mbuguru