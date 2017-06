Lyst å oppleve ørn på nært hold? Nå får du lov…

Det blir mulighet for ørnesafari under Midtsommarfest. Illustrasjonsfoto: Colourbox

11. juni 2017 kl. 11:49 av Karina Søvik

Ørnesafari Fakta:

– Havørnen er Nord-Europas største rovfugl, og den fjerde største ørnen i verden

- Havørnen blir mellom 87-100 cm lang. Voksne hunner kan ha et vingespenn på opptil 240 cm, hannene noe mindre

- Det er nå mellom 4000-6000 havørn i Norge

- Havørnen hekker langs hele Norges kyst, men er mest utbredt i Nord-Norge

- Fisk og sjøfugl er det vanligste byttet, men den spiser også åtsler

- Kilde: Miljødirektoratet

– I fjor så jeg hele 46 havørn over fjorden samtidig. Det er høyest antall havørn jeg noen gang har sett her. Det var et helt fantastisk og fascinerende syn som jeg aldri vil glømme, forteller Magnar Halvorsen.

Han har vokst opp i Yrkjefjorden, som med årene blir omtalt som et ørneeventyr. Mange har reist langveisfra i håp om å få et glimt av det majestetiske rovdyret som hersker over fjorden, og under Midtsommarfest er muligheten nær. Da inviterer Halvorsen nemlig til ørnesafari i Yrkjefjorden.

Stor interesse

– Vi arrangerte ørnesafari for noen år tilbake, og da var responsen enorm. Det kom folk fra blant annet Sverige, Holland og Scotland. Vi så rundt tjue ørner i lufta den gangen, og alle deltakerne stod på dekk og var helt i ekstase. I ettertid har også cruiseskipene sendt inn forespørsel om et slikt tilbud. Da Midtsommarfest-komiteen ringte tidligere i år, måtte jeg jo bare si ja, forteller Halvorsen, og smiler.

For det er noe fascinerende med det å se det store rovdyret på nært hold.

– Havørnen er Nord-Europas største rovfugl, og den fjerde største ørnen i verden. Dette er altså kjempestore rovfugler som lever i sitt naturlige habitat her i Yrkjefjorden, noe som en ikke ser til vanlig. Det er særlig fascinerende å se ørnene i aksjon, når de kommer ned for å ta byttet sitt. Kanskje er det kamp dem imellom om det ene byttet, sier kjentmannen, som også skal fortelle om lokalhistorien til fjorden under turen.

Godt fiske

Hvorfor Yrkjefjorden har blitt et ørneeventyr, er det stor usikkerhet om. Trolig ligger svaret i tilgangen på mat.

– Tidligere var det stort sett kongeørnen som holdt til her, men historien forteller at det ble fanget en havørn i Nord-Norge, som deretter ble sendt til Scotland. Da ørnen ble satt fri igjen, fløy den tilbake til Norge, og endte da opp i Yrkjefjorden. Siden har bestanden av havørn bare økt her i området. Det handler nok en del om den store mattilgangen på fisk som er her. I tillegg er det jo en nydelig fjord som lokke, smiler Halvorsen lurt.

Tidlig ute

Det er nok ikke bare ørnene som lar seg lokke av den flotte fjorden. Halvorsen forventer stor pågang til arrangementet, og oppfordrer folk til å være tidlig ute med å sikre seg billetter.

– Det blir oppmøte på kaien i Yrkje, og vi arrangerer to turer denne dagen. Vi har leid inn Westamaran til Rødne Skyssbåt, som har en kapasitet på rundt 110 personer per tur. Billettsalget er allerede i gang, og etter interessen å bedømme så oppfordrer jeg folk til å være tidlig ute med å bestille, sier han.

Han kan ikke garantere at ørnen dukker opp under safarien, men han skal uansett prøve å lokke dem fram.

– Vi ser egentlig flest havørner her i månedsskifte februar/mars, da særlig ungfuglene er på trekk etter mat. Jeg håper likevel at vi får oppleve noen på denne turen også. Vi tar med noe fisk som vi kaster uti fjorden, så satser vi på at den fanger interessen til ørnen, sier han.

Gøy på kaien

For dem som ikke klarer å sikre seg en plass på båten, er det likevel mye annet gøy å oppleve på kaien. Yrkje og Lindanger Bygdalag stiller med kafe, og det blir også St. Hans-feiring med bålbrenning denne dagen. I tillegg blir det arrangert forskjellige leker og aktiviteter for de minste. Et stort kar med ulike fiskeslag og krabber blir satt fram på kaikanten, og frivillige organisasjoner stiller på stand.

– Jeg håper det blir en flott dag for hele familien, og at mange tar turen. Vi har en fantastisk fjord med mange skatter som er verdt å oppleve, avslutter Halvorsen.