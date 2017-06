«Håndball Gro» kommer til Sluseløpet

Håndballspiller Gro Hammerseng Hedin er årets idrettskjendis under Sluseløpet 3. september. I tillegg til løpet ønsker arrangøren å få litt ekstra håndballsus over årets arrangement.

14. juni 2017 kl. 09:53 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Vi kan nå bekrefte at Gro har takket ja til å komme. Hun skal være med og løpe, dele ut medaljer og ha foredrag de to dagene hun er her. I tillegg håper vi å få på plass et eller annet som har med håndball å gjøre. Det er ikke hver dag vi får besøk av en slik kapasitet, så her må vi få til noe, smiler arrangør Thomas Finshus.

Hammerseng Hedin var i mange sesonger en av de populære håndballjentene på landslaget og i Larvik HK, og har en rekke medaljer fra store mesterskap å vise til. Hun bør ha en del gode treningstips å komme med.

– Hun har alltid vært en populær spiller på lagene, både som kaptein og som samlingspunkt. Tror at det foredraget hun skal holde om lørdagen blir meget bra. Vi gleder oss allerede, sier Finshus.

NC og Tysværtrimmen

Finhus skal forøvrig i aksjon i Norgescupen i bakkeløp til helgen. 3. runde går i Bergen. I går testet han formen rundt Aksdalsvatnet i Tysværtrimmen-traseen og løp på 46,30. Lørdag kan alle som vil teste ut den samme løypa, eller 5-kilometeren. Det kan være en fin test til Sluseløpet og Menyløpet senere i sommer og høst.