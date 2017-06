Imponerte i «Skoglekene»

5. klassingene fra Tysværvåg ble nummer to i konkurranse med 17 andre skoler fra 17 andre fylker under årets «Skoglekene».

15. juni 2017 kl. 09:06 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Vi er stolte. 5. klasse har deltatt i en konkurranse i regi av Skoglekene.no. Skoglekene er et samarbeid mellom Skoleskogen, Hamar Naturskole, Skogselskapet og Norsk Skogmuseum. Formålet er å motivere skolene/elevene til å bruke nærskogen i undervisningen, øke kunnskapen om skog og skape fysisk aktivitet i skolehverdagen, sier rektor Geir Dybdal ved Tysværvåg barne- og ungdomsskule.

Rektoren kunne glad fortelle elevene om resultatet etter en stund med spennende venting.

– Marta, Malene, Kristian og Karsten har representert oss på en fantastisk måte, sammen med læreren Robin, sier Dybdal.

– Gratulerer

Kvartetten har imponert juryen som skrev følgende til elevene:

«Juryen hadde veldig sans for hvordan dere har stilt opp tekst, bilder og tegninger samlet. Det er dessuten forseggjorte og gode tegninger og tekst, som det er tydelig at dere har jobbet med. Det er også fint å kunne lese om det gamle, falne treet som dere har hatt et forhold til siden 1. klasse! Dere har jobbet med tre og lagd fine ting. Alt i alt går det tydelig frem at dere har brukt mye tid på tre og bruk av tre, og lært mye.»

Se flere bilder: http://www.tysver.kommune.no/tbu-forsida/4401-5-klasse-i-finalen-i-skoglekene