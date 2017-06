Politikontaktene er på plass

• Er en dedikert ressurs innen kriminalitetsforebygging. Skal sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende handlingsplan og politiets nærpolitirolle.

• Skal være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle kommuner.

• Skal være det viktigste kontaktpunktet mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i den enkelte kommune, også kommuner der politiet ikke har eget tjenestested.

• Skal bidra til helhetlig samhandling og sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og ulike samarbeidsaktører i kommunen.

• Skal følge med i kriminalitetsbildet og trendutvikling, og gi råd om og følge opp riktig bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak.

• Skal opparbeide god lokalkunnskap og kunnskap om spesielle forhold i eget distrikt og i den/de kommunene han/hun er politikontakt for.

• Skal være til stede i kommunen én eller flere dager i uken. Han/hun skal ha faste møtepunkter og sørge for oppfølgning av forpliktende avtaler mellom tjenesteenhet og kommune.

• Er ikke nødvendigvis en 100 prosent-stilling, for eksempel kan én politiansatt være politikontakt for flere kommuner.