Mange ville høyre om Skjold

19. juni 2017 kl. 22:42 av av Alf-Einar Kvalavåg

Magnus Høie fortalte dei frammøtte om motstandsmannen Lars Skjold med Skjold si gøymehole i bakgrunnen. Skjold var jakta på av tyskarane under krigen men klarte å gøyme seg i Høiemarka på grunn av at han var lokalkjent.

Under årets Midtsommarfest fekk altså alle som ville høyre den spennande historia.