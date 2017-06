Første direktefly til «Søta bror»

21. juni 2017 kl. 08:57 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Denne weekend-destinasjonen er en Sverige-test. Er det interesse nok kan det bli flere flighter med våre goTO-fly, sier daglig leder i goTO, Odd Erik Salvesen.

Kalmar er en av Sveriges eldste byer. Den ligger i kort avstand fra en rekke severdigheter, og er svenskenes sommerfavoritt.

– Kalmar er attraktiv av mange grunner. Byen har en spennende historie og et flott sentrum. I tillegg ligger den svært sentralt i forhold til attraksjoner i Småland, som Glasriket og Astrid Lindgrens Verden. Det er ikke uten grunn at byen har blitt kåret til årets sommersted i Sverige både i 2015 og 2016, sier Salvesen.

Gjensidig interesse

Testturen har avgang fra Haugesund fredag 15. september med retur mandag 18. september, og er et samarbeid mellom goTO og Kalmar Øland Airport. Det er chartret et Widerøe-fly med 75 seter til turen.

– Vi er interessert i turistutvikling i våre respektive områder. Om det er stor interesse, og pilot-modellen er på plass til neste vår, kan det fort bli satt opp flere flighter, sier Salvesen. Direkteflyet til Kalmar i september klaffer med at mandagen er planleggingsdag på mange skoler på Haugalandet. Dermed har familier god anledning til å ta seg en langweekend i Sverige.

Kvalitet til fingerspissene

Odd-Erik Salvesen har nylig vært på visningstur i Kalmar-området, og er svært imponert.

– Det er et veldig flott landskap og «jättetrevelige» folk. Her er det kvalitet til fingerspissene, sier Salvesen. Han forteller at Kalmar har 67 000 innbyggere, og en bykjerne preget av brosteinsgater, flotte rekreasjonsområder og historiske bygninger. Kvarnholmen bydel ligger på en egen øy som er forbundet med resten av byen med flere broer. Her er det mange restauranter, butikker og fine bygninger.

– I Kalmar møtes nåtid og fortid, historie og det moderne. Kombinasjonen av historiske steder, attraksjoner og vakker natur gjør byen til et fantastisk reisemål, sier Salvesen.

Noe av det som kan oppleves i Kalmar-området