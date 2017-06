Klar for EM

21. juni 2017 kl. 13:40 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Nå er jeg på plass nede i Beograd, Serbia for å delta i U23 EM. Jeg skal konkurrere i K2 1000m med Hakeem Teland, og skal også gjøre mitt beste for å forsvare europamester tittelen min fra i fjor på K1 500m, sier Lars Magne Ullvang.

Elise Erland stod over forrige helgs Norges cup konkurranser for å forberede seg til junior EM, som også finner sted i Beograd.

Dermed stiller Tysvær KKK med to deltakere i den gjeve konkurransen.