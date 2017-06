Klar for finale

23. juni 2017 kl. 23:09 av Lavrans Eikje

I dag var det klart for semifinaler på 500m og 1000m henholdsvis på formiddagen og ettermiddagen under junior og U23 EM i Beograd, Serbia. Først ut av de lokale padlerne var Lars Magne Ullvang i semifinalen på K1 500m. I går kjørte Lars Magne et noe rufsete forsøksheat på denne distansen og var i dag klar for å revansjere seg. Lars Magne fikk en bedre start enn i går og var med å preget løpet fra begynnelsen. Med 200m igjen satte han inn sluttspurten som fungerte bra, Lars Magne kom i mål på 2. plass og er dermed klar for A-finalen søndag hvor han er regjerende mester etter gullet på denne distansen under U23 EM i fjor.

Elise Erland padlet i dag semifinale på K2 1000m sammen med Ella Jones (Strand KK), jentene kjørte et bra løp og komi mål som nummer 7, det ble dermed ikke en plass i finalen denne gang. Dermed er junior EM over for Elise etter god innsats, Elise er yngst i juniorklassen og har dermed 1 år igjen i denne aldersklassen.

Lørdag padler Lars Magne A-finale på K2 1000m kl 12.12 sammen med Hakeem Teland (Fana KK), ambisjonene er å kjempe om medaljene noe guttene er kapable til med et godt løp.

Forøvrig så deltar de andre utøverne i Tysvær kano og kajakklubb under Norges Cup 3 i Laksevåg i helgen.