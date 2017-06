Nattas logg

Politilogg for Sør Vest politidistrikt

24. juni 2017 kl. 16:25

Politilogg for Sør Vest politidistrikt – Haugesund OPS

2100 – Melding om tyveri av lett motorsykkel.

Politiet rykket ut etter melding om en mann som hadde kastet stein på en mc fører i Spannavegen ved Rossabø skole. Fører løp vekk mens gjerningsmannen klarte å stjele motorsykkelen. Like etter observerte en politipatrulje den stjålne sykkelen i samme område, men forsvant gjennom en vegsperring. Motorsykkelen funnet like øst for Rossabø skole og ved hjelp av politihund ble gjerningsmannen pågrepet like ved. Gjerningsmannen, en mann i 40 års alderen ble først pågrepet, men deretter overlatt til helsevesenet. Fornærmet er en 16 år gammel gutt. Politiet har opprettet sak.

2135 – Melding om innbrudd i campingvogn.

Melding om at det var brutt opp et vindu i en campingvogn som stod på Hasseløy i Haugesund. Eier har ikke oversikt over hva som er stjålet. Politiet avventer en anmeldelse.

2300 – Melding om tilløp til slagsmål.

En politipatrulje rykket ut til Risøy etter melding om 2 stykker som kranglet høylytt. Mennene i 30 –og 40 års alderen tilsnakket av politiet og pålagt og hold ro. Dette ble etterkommet.

2315 – Melding om innbrudd i bedrift på Raglamyr.

Politiet rykket ut etter melding fra vekterselskap om en knust rute. En politipatrulje bekreftet dette og mest sannsynlig er det forsøk på grovt tyveri. Eier er usikker på om noe er borttatt, men tror at alarmen har skremt gjerningspersonen. Sak opprettet.

Kl 2330 – Trafikkontroll på E-134 i Skjold.

Fra kl 2330 til kl 2400 hadde politiet trafikkontroll i Skjold. 67 kjøretøy kontrollert, ingen reaksjoner.

Kl 2350 – Trafikkontroll på Fv 47 i Sævelandsvik.

Fra kl 0020 til kl 0130 hadde politiet promillekontroll. 51 kjøretøy kontrollert, ingen reaksjoner.

Kl 0025 – Slagsmål på utested i Haugesund sentrum.

En mann pågrepet for å ha slått til dørvakt i ansiktet. Politiet mottok anmeldelse for kroppskrenkelse og han vil også bli anmeldt for å være i besittelse av mindre mengder narkotika. Mannen i 50 års alderen sitter i politiets varetekt og vil bli avhørt ut på formiddagen.

Kl 0100 – Melding om slagsmål på en adresse i sør bydel i Haugesund.

Da politipatruljen kom på stedet lå 2 menn og holdt på en mann. Det viste seg at mannen ikke var en av gjestene, men hadde bare kommet på stedet. Han hadde utøvd vold mot huseier og truet med å ta live av huseier og de andre gjestene. Politiet mottok forklaringer på stedet opprettet sak for kroppskrenkelse og trusler. Også anmeldt for tyveri av en mobiltlf. Mannen i 30 års alderen sitter i politiets varetekt og vil bli avhørt i løpet av formiddagen.

Kl 0230 – Melding om slagsmål på adresse i Haugesund sentrum.

En mann i 20 års alderen pågrepet etter han skal ha utøvd vold mot 2 personer på en privat fest. Politiet har mottatt forklaringer og han vil bli anmeldt for kroppskrenkelse og for trusler. Han sitter i politiets varetekt og vil bli avhørt i løpet av lørdagen.

0430 – Politiet måtte ta hånd om en godt beruset mann.

En mann i 60 års alderen ble på morgenkvisten innsatt i drukkenskapsarrest da han var så beruset at han ikke var i stand til å ta vare på seg selv.

Kl 0500 – Kvinne ville ikke gjøre opp for drosjeregningen.

En politipatrulje måtte bistå en drosjesjåfør da en kvinne i 40 års alderen ikke ville gjøre opp for drosjeregningen. Hun gjorde fort opp for seg når politiet kom på stedet.

I løpet av natten har 4 menn blitt bortvist fra Haugesund sentrum. Dette etter krangel på byen og alkohol er nok en medvirkende årsak til at kvelden ble litt kortere enn beregnet for disse mennene.