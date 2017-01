Satser 300 millioner på Borgøy

20. januar 2017 kl. 15:41 av av Alf-Einar Kvalavåg

Det er selskapet Charisma srl med halv norske Elsa Bazzocchi og italienske Massimo Patacchini som har «funnet» perlen Borgøy.

– Vi har lenge letet etter en destinasjon i Norge hvor vinkan utvikle og drive et feriesenter/hotell hvor vi kan nytte oss av kombinasjonen ekte natur og spa. I tillegg vil vi nytte oss av matradisjoner og neturopplevelser som ligger like utenfor Borgøy og bare venhter på turister. Vi ser på Europa og USA som et stort marked, sier Bazzocchi med slekt i både Vikedal og på Bjoa.

– Spennende

Ordfører Sigmund Lier var vert for møtet hvor han fortalte om et prosjekt som han har stor tro på.

– Fra dag en har dette vært noe jeg har tro på. Ikke minst fordi vår region har flere spennende prosjekter inne reiseliv som nå er i startgropen. Det som er styrken i disse planen er at de tar inn over seg det som er naturlig del av dagens Borgøy. Det er ikke snakk om noe rasering av det kjente landemerke. Vi er så tente på disse ideene at vi sette fokus på de nå og jobber videre med regulering av område og klargjør for videre planlegging, sier Lier.

Lier fortalte også at det allerede har vært kontakt med fylkesmannen om å få omregulert området til å gjelde næringsliv.

– Mye bedre

Magnar Halvorsen eier i dag det 96 mål store området som har 650 meter strandlinje.

– Jeg hadde en plan for Makkadammen da jeg kjøpte området i 1991. Men disse planene er mye bedre og overgår alt det jeg hadde tro på. Så nå selger jeg og blir med i prosjektet, sier Halvorsen.

300 millioner

Utbyggerne som har med seg erfarne konsulenter fra liognende prosjekter mener at det hele vil kunne ha en prislapp på rundt 300 millioner. Det skal kunne gi arbeidsplasser til godt over 100 personer og mye av vareleveranser og tjenester vil falle på lokale hender.

– Dette skal være et unikt sted hvor folk skal kunne komme seg vekk fra by og larm. Det skal også kunne være et konferansetreffpunkt, hvor en senere ønsker å komme tilbake som privatperson. Nå er prosessen i gang og vi gleder oss til å jobbe videre med Tysvær kommune, sier de to gjestene fra Italia.

Mer om planene i neste papiravis.