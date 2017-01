Skjold vant i tett tåke

23. januar 2017 kl. 22:41 av av Alf-Einar Kvalavåg

Vintercup Terningkast 3 Skjold 1 (1)

Haugar 0 (0)

Macron vintercup

Grinde kunstgress

1-0 Christian Askeland (34)

Dommer: Ole-Petter Grindheim, Haugar

Tilskuere: 30

I en tåke så tett at selv de mest tåkelagte Holmenkollrennene fremstår som i solskinn, var det Skjold som var best i den siktamputerte 1. omgangen. Knut Hjelle brant straffe før kampstart, og det var egentlig Haugars eneste skikkelige sjanse før pause.

– Vi prøvde oss med tre mann bak og det fungerte bra. Vi fikk kontroll på de raske spissene deres. I tillegg hadde vi en fri mann bak som tok det som slapp gjennom. Men det var vanskelig å orientere seg i den tette tåka, sier Christian Askeland.

Etter 34 minutter gikk han fram på et frispark. Sekunder etter scoret han årets første Skjold-mål. Hvordan var det ingen av de fremmøtte som så.

– Jeg er nå toppscorer da, gliste Askeland, som sammen med Vebjørn Rullestad var Skjold sine beste.

Et par glimt

2. omgang var ikke like spillemessig god som den første. Mange bytter gjorde sitt til det. Haugar jaget og jaget og gav aldri opp. Men de fikk ikke mange sjansene foran Håkon Bådsvik i Skjold-målet.

– For å oppsummere litt enkelt så var dette i tidligste laget for oss. Det ble mye en og en, og en del valgte vanskelige løsninger. På grunn av tåka fikk jeg bare sett de som spilte nærmest oss på laglederbenken. Me får håpe tåka gir seg til Åkra-kampen på torsdag. Da har jeg 21 spillere tilgjengelig og det blir en liten utfordring, sier trener Håkon André Waage.

PS! Kampen ble stoppet da flomlyset i Grinde slo seg av automatisk kvart på ti. Da var det åtte minutter igjen. Det er lite trolig om lagene møtes på nytt for å spille de minuttene.

Mer om kampen i papiravisen på torsdag