Skjold vant 6-2

16. februar 2017 kl. 20:58 av av Alf-Einar Kvalavåg

Berge Ohm og Christian Askeland scoret for Skjold i 1. omgang.

Keeper Mads Ellingsen (straffe før kampstart) og Jørgen Teige (straffe før kampstart) har scoret for gjestene, som på grunn av to divisjoner i forskjell begynte med to straffer.

Skjold – Rubbestadneset 6-2 (2-2)

1. omgang

0-1 Mads Ellingsen (str. 0)

0-2 Jørgen Teige (str.0)

1-2 Berge Ohm

2-2 Christian Askeland

2. omgang

3-2 Sander Hettervik

4-2 Berge Ohm

5-2 Morten Bådsvik

6-2 Vegard Steinsland

SLUTT

Skjold er dermed puljevinner og møter nå Skudenes.

Vi beklager at vi blandet sammen Rubbestadneset- og den utsatte Nord-kampen. Nord-kampen er avlyst og blir ikke spilt.