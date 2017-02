Falkeid-tap

18. februar 2017 kl. 19:41

Falkeid -Avaldsnes 0-3 (0-0)

Første omgang var ganske jevn affære denne regntunge lørdagen. Den største sjansen hadde Hannah Telle som traff tverrleggeren midt i omgangen med ett susende skudd fra 18m. Falkeid jobbet godt, men vi var litt for upresise første trekk etter at ballen er vunnet. Noen stor forskjell mellom lagene var det ikke!

Alle spilte minimum en omgang og i pausen gjorde FIL 6 bytter. I 2. omg. hadde Avaldsnes ballen mest og fortjent ble det til slutt 3-0. Skader gjorde at det ble veldig mye bytter utover de 6 i pausen og dette gjorde at FIL mistet relasjonene og det ble til slutt en rotete siste halvdel av omgangen. Oppsummert:

En grei treningsøkt og klar til nye utfordringer med jr.kamp neste Onsdag og A-lagskamp mot Vard neste Torsdag!

