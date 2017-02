Nattens politilogg

18. februar 2017 kl. 10:31

Politilogg for Sør Vest politidistrikt – Haugesund OPS

2345 – Beruset mann nektet å forlate utested – Sauda

En mann i 30 årene hadde blitt nektet adgang til utestedet og ble hissig mot ordensvakten. Mannen ble bortvist fra Sauda sentrum frem til lørdag formiddag.

0045 – Ektepar som kranglet – Stord

Politiet måtte rykke ut til en adresse på Stord da et beruset ektepar i 40 års alderen ikke klarte å bli enige. Etter klare råd fra politiet lovet de å holde fred. Sak ikke opprettet.

0020 – Beruset mann oppførte seg truende overfor ungdommer – Vormedal

En beruset mann skal ha truet noen ungdommer på bussen mot Vormedal og deretter løpt etter en 15 år gammel gutt og truet han. Politiet har søkt etter gjerningsmannen uten å finne han. Politiet har mottatt forklaring fra fornærmede og oppretter sak.

0140 – 3 menn anmeldes for bruk og besittelse av narkotika – Haugesund

Mennene i 20- og 30 års alderen påtruffet ved et utested i Haugesund sentrum. 2 av mennene anmeldes for bruk av narkotika mens 3. mann anmeldes for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. Sak opprettet.

0245 – Mann anmeldes for bruk av narkotika – Haugesund

En 18 år gammel mann kom i kontakt med en politipatrulje på en adresse i Haugesund sentrum. Ved nærmere kontroll viste det seg at han kunne mistenkes for bruk av narkotika. Erkjente bruk av narkotika, sak opprettet.

0248 – Slossing på nattklubb – Haugesund

Politiet måtte rykke ut til en nattklubb i Haugesund sentrum etter at 2 menn i 30 års alderen barket sammen. Det var rolig når politiet kom til stedet, men begge to ble bortvist fra Haugesund sentrum.

0315 – Melding om mann som truet med kniv på en fest – Kopervik

Bevæpnet politi måtte rykke ut til en fest i Kopervik hvor en festdeltaker hadde truet andre festdeltakere med kniv. Politiet var raskt på stedet og fikk kontroll på gjerningsmannen utenfor boligen. Første melding til politiet gikk ut på at en person skulle være skadet, men heldigvis ble ingen skadet. Gjerningsmannen i 20 års alderen sitter nå i politiets varetekt og vil bli avhørt i løpet av lørdagen.

0410 – Mann sovnet inne på en restaurant – Haugesund

Politiet måtte rykke ut for å hjelpe betjeningen på en restaurant i Haugesund sentrum. Mannen i 40 års alderen ble geleidet ut og får nå sove rusen ut i drukkenskapsarresten. Det har ikke blitt opprettet sak.

I løpet av natten har flere personer blitt bortvist fra Haugesund sentrum etter å ha vært involvert i mindre alvorlige hendelser. I tillegg har politiet rykket ut til noen fester for å be festdeltakere skru ned musikken etter klager fra naboer.