Råsterke jenter fikk gull og bronse

Zekiye Nyland og Kamilla Storstein Grønnestad fikk NM-gull og bronse på hjemmebane. Nå er de begge forbilder for en voksende gjeng med sterke jenter på Haugalandet. For Nyland var ikke resultatet godt nok til Kongepokal eller en direkte EM-tur.

18. februar 2017 kl. 17:47 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Jeg er stolt over at det ble gull. Jeg rotet det nesten til for meg selv med to underkjente forsøk på 95 kilo i rykk. Dette er noe jeg har klart «1000 ganger» før, men dette var ikke dagen. Så det tredje og siste forsøket var alt eller ingenting. heldigvis klarte jeg det og dermed så ble det NM-gull, smilte Zekiye Nyland.

Det har vær uvanlig mye mas og forventninger rundt Nyland. NM-medalje, Em-plass og ikke minst mye snakk om Kongepokalen.

– Det var mye nerver. Men jeg perset og fikk opp 81 kilo i rykk. Kanskje ble jeg litt mett akkurat da. Likevel var det stort å komme ut til trampeklapp og mye kjentfolk på tribunen. Noen gråt andre hadde det fryktelig vondt mens det sto på. Skal være litt action, gliste Nyland.

Minst like glad

Ved siden av Nyland står Straumen-jenta Kamilla Storstein Grønnestad som løfter for Haugesund VK med sin bronsemedalje.

– Jeg er helt strålende fornøyd. Det er så lite som skal til for å mislykkes og det å komme på pallen var helt fantastisk. Jeg fikk opp 62 og 82 kilo og fikk poengsummen 202, noe som var bedre enn det jeg drømte om, sier Kamilla Storstein Grønnestad.

Og nå er dere blitt forbilder for flere jenter som kommer til.

– Ja, det er ekstra kjekt. At Zekiye vant var helt perfekt. Nå blir det snakket om vektløfting og det er bra, sa Storstein Grønnestad som gikk rett fra pallen og inn i rollen som frivillig.

NM avsluttes med flere klasser i morgen.

Aadland best

Børge Aadland skuffet ikke og ble klart best i herreklassen under NM for veteran.

Veteranmesterskapet for 2017 ble arrangert i Haugesund i forkant av NM senior.

Tysværbuen Børge Aaland, AK Bjørgvin, ble beste veteranløfter uanasett vekt- og aldersklasse. Han fikk fikk 118 kg i rykk og 165 i støt. Totalt ble det 354,86 poeng.

