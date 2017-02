Blir liggende i 14 dager

24. februar 2017 kl. 11:38 av av Alf-Einar Kvalavåg

Lier har brukt deler av fredagen til å finne ut hva som skjer videre med havaristen «Tide Carrier» som ble slept fra Jæren og inn til Gismarvik kai i går, torsdag.

– Først av alt vil jeg si at det er flott at ingen menneskeliv gikk tapt i den situasjonen båten var i. Det er også svært gledelig at det ikke ble en miljøkatastrofe av det. Her er det mange som har gjort en god jobb, sier Lier.

– Hva vet du om det som nå skal skje?

– Jeg har kontaktet de som eier kaien, Haugaland Kraft og de som disponerer den, GMC. Det jeg har fått opplyst er at det er gjort en avtale mellom GMC og et forsiktingsselskap slik at båten skal gjøres klar. Det kan ta 14 dager til maks en måned, sier Lier.

Tysvær kommune har i utgangspunktet intet ansvar for båten.

– Nei, ikke slik jeg har forstått det. Vi har heller ikke fått noen forespørsel om oppankring av skipet. Det var snakk om Åmøyfjorden, men ikke noe i vår kommune, sier Lier.