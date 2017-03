Imponerende 2. plass til Førre i RM

Det var kvalitet i toppen av RM for korps i Stavanger i dag. Tasta vant me sterke 97 poeng, foran Førre med 93. Begge korpsene imponerte tydeligvis dommerne som hentet frem de store poengsummene. Sevland ble nummer tre med 90 poeng.

19. mars 2017 kl. 18:27 av av Alf-Einar Kvalavåg

Stykket «Hinemoa» ga god klang i den store salen i konserthuset og etter et smell av en åpning imponerte musikantene fra Førre stort. Etter et snaut kvarter sto jubelen nesten helt i taket, og det var tydelig at publikum var fornøyde.

– Jeg syntes vi spilte bra og hadde en god gjennomføring, forklarte Morten Sørensen etter konserten og før dommerne hadde gitt sine poeng.

Nervøs før spillingen, men svært glad og lettet etterpå var Stina Rovik.

– Det var veldig mye nerver før vi begynte, men selve spillingen gikk veldig bra. Vi kunne nesten ikke gjort det bedre enn det vi klarte her i dag, så dette skal vi være veldig godt fornøyde med, sa Rovik.

God gjennomføring

Dirigent Svein Roger Koppang var også godt fornøyd.

– Det er alltid stor forskjell fra å øve i et lite lokale til det å spille i dette fantastiske konserthuset. Derfor skal vi alle være stolte av det vi fikk til i dag, smilte dirigenten.

Og nå like etter klokken 18 ble det klart. Førre er Rogaland nest beste korps.

4. og 6. plass

Lørdag var to av korpset sine medlemmer i aksjon i solistkonkurransen. Eirik Clausen ble nummer fire i sin klasse, mens Svanlaug Mæland ble nummer seks i den eldste klassen.

Mer om RM i papiravisen på torsdag.