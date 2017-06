Nattas logg

3. juni 2017 kl. 14:00

Politilogg for Sør Vest politidistrikt – Haugesund OPS

Kl. 2310 Sovende mann på bensinstasjon på Karmøy

Beruset mann (25) hadde lagt seg til å sove på pauserommet på en bensinstasjon på Karmøy. Politiet vekket opp mannen, som fikk sove videre i arresten. Han var ikke i stand til å ta vare på seg selv.

Kl. 2327 Trafikale problemer, Karmsund bro.

Polsk trailer var for høy til å kunne passere Karmsund bro. Måtte rygge ned igjen på Norheim for å snu. Skapte trafikale problemer. Politiet bistod med trafikkdirigering. Kl. 2353 var broen åpen for fri ferdsel.

Kl. 0042 Trafikkulykke, Sveio

Melding om bil som hadde kjørt av veien på FV 47 ved avkjøring til Vigdarheim. Fører (33) tatt med til sykehus for sjekk. Ukjent tilstand. Ikke mistanke om rus. Fører har forklart at han måtte svinge utenom et dyr i vegbanen og derfor kjørte av vegen.

Kl. 0208 Kjøring i påvirket tilstand, Stord.

34 år gammel mann mistenkt for å ha kjørt bil i beruset tilstand i Leirvik på Stord. Nødvendige prøver tatt. Har ikke gyldig førerkort. Tatt for å kjøre bil i beruset tilstand for 14 dager siden. Anmeldt.

Kl. 0305 Bortvisning, Haugesund sentrum

Beruset mann (34) bortvist fra Haugesund sentrum etter å ha vært i en konflikt med andre personer på et utested i sentrum.

Kl. 0314 Sovende mann, Haugesund

Overstadig beruset mann (24) funnet sovende på gata i Haugesund sentrum. Tatt vare på av politiet. Fikk overnatt i arresten.