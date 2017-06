Tap for Falkeid

6. juni 2017 kl. 22:28

Hinna 2 – Falkeid 3-1 (0-0)

3. div. kvinner

I førsteomgang hadde Falkeid overtaket i medvinden. Ingen store sjanser i førsteomgang til noen av lagene.

Etter 60 minutter scorer Hinna.

– Vi gir ikke opp og kjører med tre spisser mot slutten. Karoline Nybru kommer ned langs høyre side etter 85 minutter og legger inn. Der dukker Lene Telle opp og setter inn 1-1. Dessverre for oss scorer Hinna på ett drømmetreff fra 30 meter og setter inn 2-1 i det 89 minuttet via stangen. Siste målet kommer etter corner på overtid. I dag er vi ikke gode nok, men nå venter Kopervik på fredag, og da må vi gi alt for å få tre poeng, skriver trener Olav Askeland i en SMS etter kampen.