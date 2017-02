Alexander Søderlund jubler sammen med lagkameratene etter 2-0 over Lyon. Foto: Saint-Etienne/Twitter

Søderlund og Saint-Etienne vant 2-0

I kveld møttes Saint-Etienne og Lyon til det som er et av Frankrikes tøffeste lokaloppgjør. Alexander Søderlund spilte hele kampen for hjemmelaget som vant 2-0. Bortelaget fikk to mann utvist.