Steinsvik er nominert

17. februar 2017 kl. 09:07 av Haugesundregionens Næringsforening

Her er det næringsforumet skriver om Tysvær-bedriften Steinsvik.

Steinsvik Group lager produkter og løsninger for tøffe forhold som havbruk, maritime næringer og olje- og gassindustrien. Selskapet har tatt et kraftfullt steg inn i den internasjonale oppdrettsnæringen, og er i ferd med å bli en verdensèner som leverandør av utstyr til fôr- og havbruksnæringen.

Hovedkontoret og teknologibasen ligger på Frakkagjerd i Tysvær kommune, hvor knapt 100 av selskapets nær 600 ansatte holder til. Resten jobber hovedsakelig ved Steinsviks ulike avdelinger i utlandet som Chile, Canada og Vietnam.

Gründer Bjørn Apeland solgte i fjor høst selskapet til den industrielle investoren Kverva, men fortsetter som toppsjef. Steinsvik Group omsetter for nær en milliard kroner, og satsingen fortsetter med utgangspunkt i hovedkontoret på Frakkagjerd. Selskapet er aktiv på det regionale sponsormarkedet, bl.a. gjennom Steinsvikrittet.

Appex holder til på Raglamyr og har blant annet laget Tysvær Bygdeblad sin nettløsning.

Hatteland Gruppen med base i Åmsosen i Nedre Vats har lagt et enestående år bak seg, kronet med salget av robotsystemet Autostore, som i desember 2016 ble solgt til et av Europas største oppkjøpsfond for den svimlende sum av 4,5 milliarder kroner.

