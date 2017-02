Trygt til kai, hva nå?

Sent i går ettermiddag ble frakteskipet Tide Carrier fortøyd til kai i Gismarvik. Nå jobbes det på spreng med den videre sjebnen til båten.

24. februar 2017 kl. 10:44 av av Alf-Einar Kvalavåg

Beredskapsdirektør Johan Marius Lys i Kystverket er godt fornøyd med redningsaksjonen som ble utført etter at skipet fikk moptorproblemer utenfor Jæren.

– Fartøyet «Tide Carrier» hadde fått motorproblemer og drev mot strendene innenfor Feistein fyr. Det ble informert om at Tide Carrier hadde ca. 600 m3 tungolje og ca. 310 m3 diesel om bord, dermed var forurensingspotensialet omfattande. Fra Kystverket var både beredskapsvaktlag, Kvitsøy VTS, lostjenesten, rederlaget, region Vest og Vardø VTS involverte i håndteringen av hendingen. Dette er første gang vi har erklært og gjennomført en statlige aksjon før det har kommet til store utslipp. Vi var godt forberedt, samlet ressursene og handlet i tide, seier Ly, til Kystverket sin nettside. der er det også lagt ut bilder fra redningsoperasjonen.

Fire slepebåter og et kystvaktskip følge slepet inn til Gisamarvik.

Usikkert

Flere aviser har det siste døgnet lagt ut flere urovekkemde omtaler av skipet, og mange stiller nå spørsmål om hvor lenge skipet blir i Tysvær og hvem som har ansvaret.

– Jeg skal sjekke litt opp i dette og kommer med en uttalelse senere i dag. Om det er kommunen, kaieier eller andre som nå må ta saken videre er noe av det jeg skal finne svar på, sier ordfører Sigmund Lier.